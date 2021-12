Finisce con l’auto fuori strada, 41enne muore nel Beneventano: lascia moglie e 4 figli L’incidente si è verificato nella notte a Paduli, in provincia di Benevento: la vittima è Luigi Mazzeo, 41 anni.

A cura di Valerio Papadia

L’incidente a Paduli (foto: Soccorso Stradale Boscia)

Drammatico incidente stradale, purtroppo mortale, nella notte a Paduli, nella provincia di Benevento: la vittima è Luigi Mazzeo, un uomo di 41 anni che lascia moglie e quattro figli. L'incidente stradale si è verificato lungo la Strada Statale 90 bis, all'altezza dello svincolo di Buonalbergo: intorno all'una, il 41enne si trovava alla guida della sua auto, una Smart, quando per cause che sono ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura, che è finita in un campo al lato della strada e si è ribaltata. Nonostante i soccorritori siano arrivati tempestivamente, per Luigi Mazzeo non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, gli uomini del Soccorso Stradale Boscia e i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione l'esatta dinamica dell'incidente, che risulta ancora poco chiara. Il 41enne era dipendente di un'azienda del posto attiva nel settore energetico; come detto, lascia la moglie e i loro quattro figli.

Aveva la stessa età di Luigi Mazzeo, 41 anni, anche Simona Lamberti, l'insegnante che è deceduta qualche giorno fa in seguito a un incidente stradale che si è verificato all'interno della galleria di Santa Maria di Pozzano, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia, nel Napoletano. La donna, professoressa all'istituto comprensivo di Positano e Praiano (Salerno), alla guida della sua auto si è scontrata con un autobus turistico: fatale l'impatto per la 41enne; nello scontro sono rimasti coinvolti almeno altri cinque veicoli.