Trasporto pubblico a Napoli

Finale X Factor a Napoli, metro Linea 1 fino alle 2,30 di notte Metro Linea 1 prolungherà le corse notturne fino alle 2,30 giovedì 5 dicembre per la finale di X Factor in piazza del Plebiscito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Metro Linea 1 fino alle 2,30 di notte, giovedì 5 dicembre 2024, per la Finale di X Factor a Napoli, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. È tutto pronto in piazza del Plebiscito, dove è stato allestito il palco. Le prove dello show inizieranno oggi, lunedì 2 dicembre e proseguiranno fino a mercoledì 4 dicembre. Lo spettacolo, che avrà come guest star il cantante britannico Robbie Williams, re del pop mondiale, avrà inizio alle 21,30 di giovedì 5 dicembre e sarà trasmesso in diretta su Sky Uno, Tv 8 e Now Tv. Il palco è stato allestito nell'emiciclo della piazza, tra le due statue equestri, dando le spalle alla Basilica di San Francesco di Paola. Gli spalti degli spettatori sono sul lato del Palazzo Reale. L'area dello show è stata schermata con transenne che recano il logo dello show, prodotto da Fremantle.

Corse straordinarie della metropolitana a Napoli per la Finale di X Factor

Il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico per l'evento, come anticipato da Fanpage.it. Piazza del Plebiscito sarà interamente blindata. Chiuse le strade a ridosso della piazza, sul lato della Prefettura e di Palazzo Salerno. Ci saranno solo due varchi per i pedoni, ai quali sarà interdetto l'accesso al colonnato della basilica.

La metro Linea 1 sarà attiva in via eccezionale con il prolungamento fino a tardi, considerato il grande afflusso di pubblico previsto. Saranno attivi 8 treni fino alle 2,30 di notte del venerdì 6 dicembre. Confermati anche i prolungamenti notturni, fino alle 2,00, del venerdì e del sabato, che vengono tradizionalmente effettuati a Napoli.

La Funicolare Centrale giovedì effettuerà l’ultima corsa alle ore 00,30. Questo consentirà a turisti e cittadini di poter godere dello spettacolo canoro senza utilizzare l’automobile o lasciandola in uno dei parcheggi che interscambiano con la metro – Colli Aminei, Frullone e Brin – che rimarranno aperti.

L'accordo con i sindacati e l'Anm

L'accordo sulle corse straordinarie del giovedì, con i sindacati e l'Anm, l'azienda cittadina dei trasporti che gestisce la rete metropolitana linea 1, per la serata della Finale di X Factor, è stato raggiunto nell'incontro di oggi.

Fulvio Fasano, segretario regionale Ugl Autoferrotranvieri, commenta:

Il continuo dialogo tra Anm e Sindacati ha consentito la sottoscrizione di questo accordo che puntando sulla disponibilità, sull'abnegazione e sulla professionalità dei lavoratori ANM, consentirà di garantire un ulteriore servizio alla cittadinanza, assolvendo di fatto alle necessità espresse dal Comune di Napoli. Continua Fassno – Riconoscere all'ANM, come dichiarato dal Sindaco di Napoli nell'ultimo incontro con i sindacati, un ruolo fondamentale nel TPL fortificandola quale azienda leader del Tpl napoletano, sta consentendo di aumentare la funzionalità dell'azienda e di migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Adolfo Vallini, sindacalista Usb, ha dichiarato:

Lo spirito collaborativo e partecipativo dei lavoratori ANM ha prevalso ancora una volta nei confronti della città e dei tanti turisti presenti a Napoli per il ponte dell'Immacolata. Le Stazioni della metropolitana Linea 1 rimarranno aperte con orario prolungato da giovedì a sabato. Sara così facilita la partecipazione dei giovani napoletani alla finale di Xfactor che si terrà giovedì sera a piazza municipio, ma anche la mobilità turistica che in questi giorni farà registrare il sold out negli alberghi e strutture ricettive.

Chiusura anticipata della metro 3-4 dicembre

La metro Linea 1, invece, chiuderà in anticipo di 2 ore, rispetto all'orario solito (alle 21,30, quindi, e non alle 23,00), per tre giorni, per le operazioni di sostituzione dei binari, nelle giornate di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 dicembre 2024, secondo le seguenti modalità:

Ultime corse viaggiatori:

• da Piscinola ore 20:45

• da Garibaldi ore 21:16.