Fidanzato e innamorato, ma il papà della ragazza di Bergamo non mi accetta perché sono napoletano

Alle redazioni dei giornali arrivano in alcuni casi storie molto personali e intricate che difficilmente rientrano nei criteri della notiziabilità per interesse pubblico. Ce ne sono altre che, invece, pur partendo da una storia personale si chiudono con un punto interrogativo che coinvolge anche noi esterni alla vicenda.

In questo caso, ad esempio, la domanda è: possibile che nel 2022 esista ancora un odio Nord-Sud Italia? Ebbene sì e non è solo questione relegata agli stadi o all'accanito tifo calcistico.

Quella che Marco ha raccontato a Fanpage.it scrivendo alla nostra mail segnalazioni è una vicenda piuttosto particolare e delicata e riguarda la sua vita o meglio la sua relazione di coppia. Marco, napoletano doc come egli stesso ci tiene a definirsi, vive a Bergamo per motivi di lavoro. Ed è nella città lombarda che inizia la sua storia.

Però inizio a vedere che qualcosa non va come dovrebbe. Percepivo che lei mi teneva nascosto qualcosa.

I mesi passano e la situazione si complica. Il ventiquattrenne napoletano non riesce a dare alla relazione di coppia quel senso di completezza che una persona innamorata cerca e allo stesso tempo vuol fornire alla persona amata. Spiega ancora Marco:

I mesi passavano. Vedevo che a certe richieste che per un ragazzo come me erano normali come uscire e fare tardi o dormire insieme a casa mia giungeva sempre un no da parte del padre di lei. E ho iniziato a pensare che il problema ero io.

Mi sono chiesto: saranno stati i troppi tatuaggi che ho?

Così le ho chiesto di affrontare il genitore faccia a faccia. E ho scoperto che da quando è iniziata la nostra relazione i due non si parlano più.