Fiat Panda precipita nella scarpata: 3 ragazzi feriti in ospedale, uno è minorenne. Incidente a Giffoni

La Fiat Panda si schianta e precipita in una scarpata, accartocciandosi durante la caduta. Feriti i tre ragazzi all'interno del veicolo, tra i quali anche un minorenne. Sono stati ricoverati in ospedale. Il violento incidente stradale è avvenuto nella notte di domenica 5 ottobre, attorno alle ore 2,00, in via Giustino Fortunato a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con i carabinieri della locale stazione e i Vigili del Fuoco del Comando di Salerno, nonché due ambulanze dei volontari della Vopi e una della Cri del 118 dell'Asl di Salerno.

Incidente stradale a Giffoni Valle Piana: 3 feriti

Secondo le prime ricostruzioni, l'auto stava viaggiando su via Fortunato in piena notte, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso improvvisamente il controllo della vettura. Quest'ultima si sarebbe schiantata fuori strada. Coinvolte, come detto, le tre persone che erano a bordo del veicolo, che sono rimaste ferite. I tre passeggeri sono stati subito soccorsi dal personale sanitario, che, dopo averli medicati e stabilizzati, li ha trasportati presso l'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per ulteriori visite e accertamenti diagnostici. Non sarebbero in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Nella zona non ci sarebbero impianti di videosorveglianza puntati sul luogo del sinistro. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del luogo dell'incidente e al successivo recupero della vettura, non più marciante, che poi è stata rimossa con il carroattrezzi.