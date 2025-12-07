Fiammata da una stufa, 4 persone ustionate nel Napoletano: c’è anche un bambino di 6 anni

Immagine di repertorio

Una fiammata improvvisa da una stufa: sono quattro le persone rimaste ustionate ad Arzano, in provincia di Napoli. Tra questi, anche un bambino di sei anni: sono tutti ricoverati al Cardarelli, ma non sarebbero in pericolo di vita, mentre i vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Le indagini sono affidate ai carabinieri, dopo che i militari dell'Arma della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti dopo le chiamate ricevute in centrale.

Tutto è accaduto in un appartamento di via don Luigi Sturzo ad Arzano: secondo una primissima ricostruzione, ad innescare il rogo sarebbe stata una fiammata partita da una stufa a bioetanolo. Fiammata che avrebbe colpito alle gambe una coppia, marito e moglie, ma anche il figlio di 6 anni ed un nipote di 16, per poi avvolgere un tavolo e un divano. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari del 118, i quattro sono stati portati agli ospedali Cardarelli e Santobono per le ustioni riportate. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita, ma le loro condizioni sono costantemente monitorare dai medici e sanitari. Le fiamme nell'appartamento sono invece state domate dai vigili del fuoco.