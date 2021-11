Fiaccolate a Napoli per ricordare Diego Armando Maradona a un anno dalla morte In programma a Napoli 3 fiaccolate per ricordare Maradona a un anno dalla morte: ai Quartieri Spagnoli, a Fuorigrotta e a San Giovanni a Teduccio.

A cura di Nico Falco

Dallo slargo di via De Deo ai Quartieri Spagnoli, santuario dell'asso argentino, allo stadio di Fuorigrotta, dove è stata sistemata questa mattina la statua, passando per San Giovanni a Teduccio, dove è stato realizzato un murale: questa sera a Napoli sono tre le fiaccolate in programma in memoria di Diego Armando Maradona a un anno dalla scomparsa. Nonostante il maltempo moltissimi tifosi si sono riuniti per ricordare il campione scomparso il 25 novembre 2020.

Un anno fa, quando si diffuse la notizia del decesso, furono in migliaia a scendere in strada per una fiaccolata intorno allo stadio San Paolo, quello che vide lo scugnizzo di Villa Fiorito trascinare il Napoli fino allo scudetto e che oggi si chiama Stadio Diego Armando Maradona. Questa sera un'altra fiaccolata c'è stata in via De Deo, nello "slargo Maradona": nonostante la pioggia si sono riunite davanti all'enorme murale diverse centinaia di tifosi ed estimatori, compresa una delegazione di tifosi del Boca Juniors, arrivata nei giorni scorsi a Napoli proprio per prendere parte alle celebrazioni a un anno dalla morte. Davanti all'altare per il "pibe de oro" sono stati accesi decine di fumogeni rossi.

Altri tifosi si sono dati appuntamento davanti all'impianto di Fuorigrotta, dove questa mattina è stata inaugurata la statua che riproduce lo slancio del campione prima del "Gol del secolo", quello rifilato all'Inghilterra nell'86 durante i Mondiali in Messico, cinque minuti dopo quello passato alla storia come la "Mano de Dios". Terza fiaccolata, infine, in programma a San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di Napoli, dove è stato realizzato un grande murale che lo ricorda.