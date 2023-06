Festa scudetto, piazza del Plebiscito piena di migliaia di rifiuti: ripulita in un’ora dagli spazzini Un esercito di operatori ecologici già in campo per ripulire tutte le piazze e per il lavaggio delle strade. La piazza del centro storico già splende.

A cura di Pierluigi Frattasi

Piazza del Plebiscito piena di rifiuti questa mattina, dopo la festa scudetto di domenica 4 giugno, con i due maxi-schermi. Nella piazza del centro storico di Napoli, ieri si sono radunate decine di migliaia di persone per assistere allo show delle celebrazioni del terzo scudetto del Napoli, condotto da Stefano De Martino, in diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona. Questa mattina in piazza c'erano decine di migliaia di bottigliette di plastica, lattine e altri rifiuti lasciati per terra, nonostante il divieto di vendita di bevande in bottiglia e contenitori di vetro disposto con ordinanza comunale. Ma in poche ore gli operatori della Asìa hanno già ripulito tutto.

Piazza del Plebiscito ripulita e lavata

Una dimostrazione di efficienza in tempi record. La piazza, che attorno alle 7,00 di questa mattina, lunedì 5 giugno 2023, era completamente invasa dai rifiuti, è stata ripulita in meno di un'ora. Rimosse tutte le bottigliette e le lattine e anche lavata con le macchine spazzatrici e pulitrici.

In campo squadre potenziate di spazzini

Fin dalle prime luci dell'alba sono già in campo squadre rafforzate di operatori ecologici, per ripulire tutto. Spazzatrici e macchine per il lavaggio delle strade sono operative fin da questa mattina per la pulizia delle strade, dopo i festeggiamenti dei tifosi del Napoli che sono andati avanti fino a notte inoltrata. Gli operatori dell'Asìa stanno raccogliendo pazientemente tutte le bottigliette lasciate in strada, che vengono riposte in appositi contenitori e portate via. In poche ore, assicurano dall'azienda dell'igiene urbana cittadina, tutta la città sarà già ripulita e pronta per accogliere i turisti.