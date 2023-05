I giovani ballerini del San Carlo omaggiano lo scudetto del Napoli danzando con le maglie azzurre Gli allievi della scuola di ballo del Teatro San Carlo hanno voluto omaggiare il Calcio Napoli per la vittoria del terzo scudetto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le allieve e gli allievi ballerini della scuola di ballo del Teatro San Carlo danzano indossando le magliette azzurre del Calcio Napoli in segno di omaggio per la vittoria del terzo scudetto. Il video, diventato subito virale sui social, sta emozionando il popolo dei tifosi azzurri. Nelle immagini si vedono decine di ragazze e ragazzi, i quali, tutti vestiti con le maglie azzurre del Napoli, con grazia e leggiadria, danzano in onore della vittoria del tricolore conquistato dopo 33 anni dall'ultimo.

L'omaggio del Teatro San Carlo al Napoli

Il Massimo Lirico partenopeo già negli scorsi giorni aveva voluto tributare gli onori al Calcio Napoli. Dalla facciata che si trova di fronte alla Galleria Umberto I, infatti, era stato calato uno striscione azzurro con tricolore per festeggiare il possibile terzo scudetto del club partenopeo. Altre manifestazioni spontanee si sono viste in tutti i quartieri della città, con le sagome dei calciatori e i festoni azzurri e bianchi.

Sulla facciata principale in piazza Trieste e Trento è comparso lo striscione azzurro con la scritta "L'opera delle opere…Napoli campione d'Italia!", incorniciata tra due scudetti, e firmata dai lavoratori del Teatro di San Carlo. Ma la festa per il trionfo azzurro in questi mesi ha coinvolto tutta la città, che si è colorata di bandiere azzurre, scudetti e tricolori. La festa del popolo Napoletano per l'arrivo del titolo atteso da 33 anni, dopo l'ultimo conquistato con il Napoli di Maradona, è iniziata ormai diversi mesi fa e ha dato vita in tutti i quartieri a manifestazioni spontanee ed incontenibili di entusiasmo, che proseguiranno probabilmente anche nei prossimi giorni.