Dal San Carlo al Tribunale, è festa per lo scudetto del Napoli: bandiere e striscioni azzurri ovunque

Lo striscione azzurro sul Teatro San Carlo di Napoli

Striscione azzurro e tricolore anche sul Teatro San Carlo di Napoli per festeggiare il possibile terzo scudetto del club partenopeo. L'euforia per la vittoria del campionato contagia anche il Massimo Lirico partenopeo. Sulla facciata principale in piazza Trieste e Trento è comparso uno striscione azzurro con la scritta "L'opera delle opere…Napoli campione d'Italia!", incorniciata tra due scudetti, e firmata dai lavoratori del Teatro di San Carlo. Ma tutta la città è un tripudio di bandiere azzurre, scudetti e tricolori. La festa del popolo Napoletano per l'arrivo del titolo atteso da 33 anni, dopo l'ultimo conquistato con il Napoli di Maradona, è iniziata ormai da tempo e ha dato vita in tutti i quartieri a manifestazioni spontanee ed incontenibili di entusiasmo.

Bandiere del Napoli e tricolori dentro il Tribunale

Le piazze si sono riempite con le sagome dei calciatori azzurri. I volti sorridenti di Osimhen e Kvara spuntano dai balconi a Scampia, come al Vomero o al centro storico. Non mancano le bandiere azzurre nemmeno all'interno del Palazzo di Giustizia al Centro Direzionale, sede del Tribunale di Napoli, esposte in bella mostra, assieme ai tricolori, nell'edicola che si trova all'interno, poco distante dagli ascensori.

Il Consolato Americano bardato d'azzurro

Anche il Consolato degli Stati Uniti d'America a Napoli, in piazza della Repubblica, si è bardato di azzurro e di bianco, per rendere omaggio alla squadra di De Laurentiis. L'affetto e l'amicizia del popolo americano per i napoletani è radicato nel tempo. come è ben noto. La Console Generale degli Stati Uniti, Tracy Roberts Pounds, che si è insediata a Napoli ad agosto, proprio ad inizio campionato, non nasconde la sua simpatia per il club azzurro. Mentre il sindaco di New York, Bill de Blasio, originario di Sant'Agata de' Goti, in provincia di Benevento, si è fatto immortalare negli scorsi giorni con la maglietta azzurra, confessando pubblicamente la sua fede calcistica e l'amore per il Napoli e per la città del Golfo e del Vesuvio.