Terzo scudetto del Napoli, le sagome dei calciatori sulle scale dei Quartieri Spagnoli L’iniziativa sulle scale di Vico Colonne a Cariati già diventate meta per turisti e tifosi che vogliono scattare selfie.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Facebook

La cavalcata del Napoli in campionato galvanizza i tifosi azzurri. Ai Quartieri Spagnoli, una delle zone più popolari e famose della città, spuntano le sagome dei calciatori. Osimhen, Kvatratskhelia, Kim, Meret, i beniamini azzurri sembrano scendere in campo come allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, con i cartonati a grandezza naturale, sotto lo sguardo attento di Mr Luciano Spalletti e del patròn azzurro Aurelio De Laurentiis.

La singolare iniziativa è andata in scena sulle scale di Vico Colonne a Cariati, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, a metà strada tra via Toledo e Corso Vittorio Emanuele, ed ha già richiamato decine di tifosi e curiosi, giunti sul posto per scattare un selfie o girare un video col cellulare. Si tratta di una delle tante iniziative partite dalla fantasia dei Napoletani in questi giorni, sull'onda dell'entusiasmo per le vittorie del Calcio Napoli.

In quest'occasione, sembra che i napoletani abbiano temporaneamente aver messo da parte la tradizionale scaramanzia che li contraddistingue. Sulle bancarelle e sugli scaffali dei negozi sono già spuntati gadget che richiamano alla possibilità di un terzo scudetto – l'ultimo risale al 1990, quando nel Napoli giocava ancora Maradona. Molti tifosi ci sperano.

Leggi anche Sparito e subito e ritrovato il quadro del piede sinistro di Maradona ai Quartieri Spagnoli

Anche il sindaco di Napoli ha bruciato, inaspettatamente i tempi, e annunciato che sta già valutando l'ipotesi di una eventuale festa scudetto in piazza del Plebiscito, con tanto di maxi-schermo. Mentre si sta già pensando all'eventuale piano di sicurezza con la Questura per evitare incidenti e tutelare il diritto dei tifosi all'eventuale festeggiamento e dall'altra parte a garantire la pubblica incolumità.