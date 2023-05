Altra festa Scudetto dopo Napoli-Fiorentina: caroselli e traffico in tilt in tutta la città Traffico in tilt in tutta Napoli per i nuovi festeggiamenti scudetto partiti dopo Napoli-Fiorentina: senza l’ordinanza traffico, cortei di moto e auto in città.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I festeggiamenti dello Scudetto del Napoli di oggi, domenica 7 maggio 2023. Foto Simona Berterame / Fanpage.it

Una nuova festa Scudetto per il Napoli, dopo la vittoria del titolo di giovedì scorso: alla prima gara ufficiale da Campioni d'Italia contro la Fiorentina (vinta per 1-0 con gol di Osimhen), oltre al tutto esaurito allo stadio Maradona, la città è tornata a riempirsi d'azzurro. Ma stavolta, senza il piano traffico del Comune di Napoli, i caroselli a bordo di automobili e motorini sono esplosi un po' ovunque. Traffico rapidamente in tilt in tutta la città, da Fuorigrotta al Centro Storico, ma anche nei quartieri collinari. Un tripudio di sciarpe, bandiere e cori da stadio ha invaso l'intera città, e tutto lascia credere che si tratti dei "preparativi" alla grande festa del 4 giugno, quando dopo l'ultima giornata di campionato si terrà la consegna del trofeo che darà il via ai festeggiamenti ufficiali.

Epicentro dei festeggiamenti ancora una volta piazzale Tecchio, dove si erano ammassati migliaia di tifosi già prima della gara contro la Fiorentina: mentre all'interno i 55mila in possesso del biglietto erano sugli spalti, tutti gli altri sono rimasti fuori, seguendo la gara dal piazzale, cantando e ballando, con i fumogeni azzurri a fare da contorno. Stesse scena a Piazza Plebiscito e sul Lungomare, fino al fischio finale quando è esplosa la festa vera e propria con sfilate di motorino e di automobili dai Quartieri Spagnoli a Mergellina, ma anche al Vomero.

Proprio al Vomero, centinaia di tifosi si sono dati appuntamento sotto al balcone del "Nonno Tifoso", così chiamato perché tifoso storico del Napoli che ha sempre vissuto nell'appartamento vomerese di via Luca Giordano dal cui balcone, come spiega lui stesso, "furono festeggiati i primi due scudetti, la coppa Uefa". Una descrizione che però di recente è stata anche aggiornata in "i primi TRE scudetti".