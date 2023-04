Allerta del consolato Usa agli americani a Napoli: “Per lo scudetto grande festa e disagi” Il Consolato Usa a Napoli avverte gli statunitensi in città: allerta in caso di festa scudetto per gli azzurri.

Il video della tiktoker Sarah Thompson, content creator da oltre 200mila followers, è rapidamente diventato condiviso e commentato. La giovane mostra una lettera – che Fanpage.it ha poi appreso essere stata inviata dal consolato degli Stati Uniti d'America agli statunitensi in Campania – che ha come oggetto «Security alert».

Ennesimo allerta sicurezza su Napoli e sui suoi potenziali rischi di micro e macro criminalità? Le cose non stanno proprio così. Uno dei supporti più apprezzati dagli statunitensi fuorisede è l'attenzione che gli uffici consolari e le ambasciate hanno nell'avvertire di potenziali importanti variazioni della quotidianità di uno stato, una regione o una grande città.

Ebbene, cosa accadrà a Napoli di qui a breve? Ma ovviamente la festa-scudetto. Dunque l'oggetto della mail è abbastanza chiaro: «La potenziale vittoria dello scudetto è prevista per fine aprile-inizio maggio, previsti grandi festeggiamenti in tutta la città». La tiktoker chiosa: ««If Napoli wins, its going to be insane!», ovvero «Se il Napoli vince, sarà follia!».

La nota del consolato degli Stati Uniti d'America a Napoli è più specifica e analitica. Parla di fuochi d'artificio, gente in strada che affolla vicoli e piazze, cortei spontanei e feste che potrebbero durate anche più di un giorno. Insomma, almeno gli americani a stelle e strisce sono avvisati: sarà complicato prendere un taxi oppure – per chi ha necessità di spostarsi verso stazione o aeroporto – occorrerà anticiparsi e di molto. Sarah su TikTok conclude all'insegna dell'allegria. E rivolgendosi ai suoi followers scrive: «Tanto traffico ma tanta festa, quindi potresti unirti al divertimento».

I consigli di Us Embassy agli americani in città

La nota ufficiale, diffusa in un secondo momento anche via web, sul sito istituzionale Us Embassy in Italy, consiglia ai cittadini americani alcune pratiche: «Usare cautela, specialmente nelle vicinanze o prendere parte a un grande raduno che potrebbe potenzialmente diventare indisciplinato o violento»; «mantenere il controllo degli effetti personali e cercare di lasciare immediatamente qualsiasi area violenta», nonché monitorare i media locali e gli avvisi di sicurezza istituzionali».

(articolo aggiornato il 27 aprile 2023, ore 12.28)