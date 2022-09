Trasporto pubblico a Napoli

Festa di San Gennaro 2022, al Vomero processione con i fuochi d’artificio il 19 settembre La processione lunedì partirà alle 18,30 da piazza degli Artisti, con i fuochi d’artificio alle 22,00. Domenica 18 settembre altra processione fino al Duomo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Processione e fuochi di artificio al Vomero per la Festa di San Gennaro 2022, lunedì 19 settembre prossimo. Ci sarà quindi un doppio corteo dal quartiere collinare per la celebrazione del Santo Patrono di Napoli e della Campania. Domenica pomeriggio, la processione partirà dalla Basilica Minore di San Gennaro ad Antignano per attraversare tutta la città e concludersi al Duomo. Lunedì, si raddoppia, con una seconda processione che partirà da piazza degli Artisti, per attraversare tutto il Vomero e tornare in piazza dove ci saranno, poi, alle ore 22,00, i fuochi d'artificio.

Il piano traffico per lunedì 19

Il Comune ha predisposto un apposito piano traffico per la processione al Vomero in onore di San Gennaro in programma lunedì 19 settembre 2022, dalle ore 18.30 alle ore 22.00, organizzata dall'associazione U.C.O. Gesù Risorto e S. Gennaro al Vomero, in collaborazione con la Parrocchia di S. Giovanni Battista dei Fiorentini. Lungo il tragitto è prevista la limitazione del traffico veicolare (rallentamento, deviazione, blocco momentaneo della circolazione eccetto veicoli in emergenza) e sulle confluenze delle predette strade interessate dal transito del corteo e dall'evento pirotecnico finale.

Il corteo previsto partirà dalle ore 18.30 circa da Piazza degli Artisti e si snoderà lungo il percorso Via Giuseppe Recco-Via Antignano-Largo Antignano-Via Luca Giordano-Via Alessandro Scarlatti-Piazza Vanvitelli-Via Gianlorenzo Bernini angolo Via Francesco Solimena-Piazza Vanvitelli-Via Alessandro Scarlatti-Via Luca Giordano-Via Francesco De Mura-Via Enrico Alvino-Via S. Gennaro ad Antignano per poi concludersi intorno alle ore 22.00 in Piazza degli Artisti con l'accensione dei fuochi pirotecnici.

La processione di domenica 18 settembre

Domenica 18 settembre, per la vigilia della festa di San Gennaro, ci sarà un'altra processione con partenza alle 17,30 presso la Basilica S. Gennaro ad Antignano Partenza (ritrovo 17,00) che seguirà il seguente tragitto:

