Stavano facendo una festa, con tanto di musica ed esibizione del neomelodico, per l'onomastico di un bambino, con tre giorni di anticipo. È quello che hanno raccontato ai carabinieri per motivare il piccolo stage, completo di casse, microfono e mixer, che avevano fatto allestire in mezzo alla strada in vico Caricatoio, nella zona dei Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli.

La festa abusiva aveva richiamato in strada una cinquantina di persone, che stavano assistendo all'esibizione del neomelodico Salvatore Filangieri, chiamato per l'occasione. Tutto interrotto dai militari del Nucleo Radiomobile di Napoli, arrivati sul posto per la musica e per l'assembramento. Il cantante, il suo staff e la madre del piccolo festeggiato sono stati sanzionati per violazioni del Tulps, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per la mancata autorizzazione comunale all'occupazione al suolo pubblico e per violazione alle norme anti Covid. Sono stati sanzionati per le norme anti contagio anche alcuni degli spettatori, all'arrivo dei carabinieri l'assembramento è stato sciolto.

Un episodio per certi versi simile era avvenuto a fine maggio ad Ercolano, in provincia di Napoli, dove in un'abitazione privata si stava tenendo la festa di 18 anni di un ragazzo, fidanzato con la figlia del proprietario di casa, quest'ultimo considerato ai vertici del clan camorristico Papale, egemone in zona. Anche in quella circostanza per intrattenere gli ospiti era stato ingaggiato un cantante neomelodico, che si stava esibendo a notte inoltrata. E pure quella festa era finita allo stesso modo: l'arrivo dei carabinieri, festa sciolta e 11 persone multate per inottemperanza alle norme anti Covid.