Fermati con l’auto piena di droga, la Polizia ne trova altri 5 chili in un vano del bagagliaio Intercettato dalla Polizia un carico di hashish da 10 chili a Caserta, tre persone arrestate con 6mila euro in contanti e un coltello.

A cura di Vincenzo Piccolo

Erano fondati i sospetti che gli agenti della Squadra Volante della Questura di Caserta hanno avuto, nella serata di ieri, quando hanno notato e poi fermato 3 persone: in automobile avevano 10 chili di hashish, diviso in 99 panetti. Gli agenti, durante un servizio di routine di controllo del territorio nell'area Nord della città, hanno fermato il veicolo e, insospettiti da un eccessivo nervosismo del terzetto, hanno deciso di procedere con verifiche più approfondite.

Durante gli accertamenti i poliziotti hanno iniziato con perquisizioni personali che si sono poi estese all'automobile. Ed è nel bagagliaio della macchina dei tre criminali che hanno trovato 50 panetti, ancora da dividere in dosi. Negli zaini che i ragazzi portavano sulle spalle, invece, sono stati trovati 6mila euro in contanti in banconote di vario taglio. Anche i soldi sono stati sequestrati in quanto verosimilmente legati all'attività di spaccio. È presumibile, vista la presenza di denaro e droga, che l'operazione della polizia abbia interrotto una compravendita di stupefacenti.

I tre sono stati portati negli uffici della Questura, in piazza della Prefettura, dove l'automobile è stata sottoposta a controlli più approfonditi. È così che è stato scoperto il resto del carico: altri 49 panetti della stessa sostanza, che erano stati ben nascosti in una intercapedine del bagagliaio, oltre a un coltello; complessivamente il quantitativo di droga finito sotto chiave è di 10 chili. Ultimate le operazioni di rito, i tre sono stati quindi tratti in arresto e sono stati condotti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.