Ferito con un colpo di fucile al volto, grave un 47enne a Santa Maria Capua Vetere L’uomo è ricoverato all’ospedale di Caserta: sulla vicenda indaga la polizia, che ha acquisito anche le immagini delle telecamere della zona.

A cura di Valerio Papadia

Un uomo di 47 anni ferito con un colpo di fucile al volto: momenti di paura nella tarda serata di ieri, lunedì 9 ottobre, a Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo – M.F. le sue iniziali – si trovava in auto nel quartiere Sant'Andrea dei Lagni, in compagnia di altre persone, quando un'altra vettura si sarebbe avvicinata: ignoti hanno dunque esploso un colpo di fucile contro il parabrezza dell'auto del 47enne, colpendolo in piena faccia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, prontamente allertati dai residenti, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove il 47enne è stato ricoverato in gravi condizioni di salute.

Sul luogo degli spari sono intervenuti anche i poliziotti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere e quelli della Squadra Mobile di Caserta, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare il responsabile – o i responsabili – del ferimento del 47enne. I poliziotti hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza che possano fornire elementi utili alle indagini.