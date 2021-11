Proiettile alla gamba durante una caccia sul Monte Salto, 44enne salvato dall’eli-ambulanza Un 44enne di Fisciano è rimasto ferito alla gamba da un colpo d’arma da fuoco durante una battuta di caccia. Salvato dagli alpini e dal 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ferito da un'arma da fuoco durante battuta di caccia un 44enne originario di Fisciano, che è rimasto bloccato con una emorragia alla gamba mentre stava facendo un'escursione sul Monte Salto e Ciorani, nei pressi di Mercato Sanseverino, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. L'uomo per fortuna è riuscito a contattare i soccorsi. L’allarme lanciato dai compagni è stato diramato a più Enti, tra cui il 118 che ha inviato l’elisoccorso con tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) a bordo, che è arrivato per primo in zona operazioni ed ha sbarcato l’equipe sanitaria. Quando sono arrivati sul posto, i sanitari hanno riscontrato che il 44enne presentava una emorragia ad una gamba. A questo punto, è stato prima stabilizzato, poi imbarellato e infine recuperato al verricello per essere sbarcato all’Ospedale San Leonardo di Salerno.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto a seguito della segnalazione dell'incidente di caccia. Per questo intervento si sono mobilitati oltre all’elisoccorso del 118 (con Tecnico CNSAS a bordo) anche una squadra terrestre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, l’ambulanza territoriale del 118, i vigili del fuoco ed i Carabinieri Forestali. Per fortuna tutto è finito bene. L'uomo è stato prontamente ricoverato e sottoposto alle cure del caso. Grazie alla tempestività degli interventi di soccorso, quindi, si è riusciti ad evitare il peggio. Ancora una volta gli uomini del soccorso alpino della Campania sono intervenuti raggiungendo nel più breve tempo possibile il ferito, confermando l'alta capacità di intervenire rapidamente anche sui luoghi più impervi.