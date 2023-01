Ferita da una coltellata all’addome: 20enne di Taurano ricoverata in ospedale a Nola Ferita all’addome da una coltellata una 20enne di Taurano: ricoverata in ospedale a Nola e operata, non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una ragazza di vent'anni è rimasta ferita da una coltellata a Taurano, in provincia di Avellino. La giovane è arrivata la scorsa notte all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola con una grave ferita all'addome: sono stati proprio i medici, come sempre avviene in questi casi, a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato dalla vicina Lauro per gli accertamenti del caso.

Ferita all'addome e operata, sarebbe fuori pericolo

Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi e coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, la giovane sarebbe arrivata in ospedale a Nola la scorsa notte a causa di ferite da arma da taglio, una delle quali all'addome e che avrebbe interessato anche il fegato. Non è in pericolo di vita, ma solo la prontezza dei medici dell'ospedale nolano avrebbe evitato il peggio. La giovane, vent'anni e residenti nella vicina Taurano, resta comunque sotto stretta sorveglianza medico-sanitaria. I medici hanno quindi allertato le forze dell'ordine, giunte sul posto.

Le indagini da parte della Procura di Avellino

Le indagini, al momento, si svolgono sotto il massimo riserbo da parte degli inquirenti, che avrebbero ascoltato già i parenti della giovane. Ancora tutta da ricostruire la dinamica: gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa quella dell'incidente. Bocche cucite dalla Questura irpina, ma la sensazione è che nelle prossime ore possano esserci importanti novità: maggiore chiarezza potrà essere fatta ascoltando anche la stessa ragazza, una volta che i medici scioglieranno la prognosi, tuttora riservata nonostante non sia più in pericolo di vita.