Femminicidio Martina Carbonaro, la madre: "Lui le diede uno schiaffo, io le dissi lascialo" La madre di Martina Carbonara, la 14enne uccisa ad Afragola: "L'amore può finire, ma si può morire così?". E chiede giustizia per la figlia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Io adesso voglio solo giustizia". Così Enza Cossentino, la madre di Martina Carbonaro, uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso. La 14enne di Afragola, scomparsa lunedì sera, è stata ritrovata questa notte dopo ore di ricerche alle quali aveva partecipato anche l'ex fidanzato, prima che i carabinieri lo raggiungessero proprio nella casa dei genitori di lei, dove si trovava in quel momento. Dolore e rabbia ad Afragola, nell'hinterland di Napoli, dove la notizia del ritrovamento del corpo aveva iniziato a girare già nella tarda serata di ieri, per poi diffondersi a macchia d'olio in piena notte, con le prime conferme da parte delle autorità.

Enza Cossentino, madre di Martina, è un fiume in piena: "L'amore può finire. Ma si può morire così?", dice ai cronisti che da ore si trovano ad Afragola. E chiede giustizia per la figlia, ma racconta anche gli ultimi giorni di vita della figlia e del suo ex fidanzato, che aveva anche partecipato alle ricerche della ragazza. Due settimane fa, racconta la madre, il giovane le avrebbe già dato uno schiaffo: "Io le dissi di non avere paura a lasciarlo", racconta ancora Enza Cossentino. Che aggiunge: "Ho sentito mia figlia l'ultima volta alle 20.15 di lunedì, chiedendole quando sarebbe tornata per la cena. Poi più nulla". Lei, studentessa dell'istituto alberghiero, sognava di diventare una chef. "Ho saputo che è stata messa in un sacco di spazzatura, ma come si fa? L'amore può finire, ma si può morire così?". E poi, rivolgendosi ai genitori del ragazzo arrestato, chiosa: "I genitori di lui non si sono fatti sentire e io neanche li voglio neanche sentire".