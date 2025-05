video suggerito

Chi è Alessio Tucci, il 18enne che ha ucciso Martina Carbonaro: “Ha finto di partecipare alle sue ricerche” Alessio Tucci, 18 anni, è stato fermato dopo aver confessato l’omicidio di Martina Carbonaro, la sua ex fidanzata: il cadavere della ragazza è stato rinvenuto questa notte in un edificio abbandonato nei pressi dello stadio Moccia ad Afragola. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

2.263 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessio Tucci, fermato per l'omicidio dell'ex fidanzata Martina Carbonaro

Una famiglia distrutta, una comunità intera che si stringe intorno ad essa. Tanto dolore, ma anche tanta rabbia ad Afragola, cittadina dell'hinterland a Nord di Napoli, dove nella notte è stato trovato il corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa lo scorso 26 maggio: il cadavere della giovane è stato rinvenuto, dopo una notte di ricerche, in un edificio abbandonato contiguo allo stadio Moccia, in quella che era l'ex abitazione del custode.

Da subito portato in caserma per essere ascoltato, l'ex fidanzato di Martina, Alessio Tucci, 18 anni, ha confessato l'ennesimo femminicidio. Agli inquirenti avrebbe detto di averla uccisa perché lei lo aveva lasciato; il ragazzo, portato in carcere, è accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Stando a quanto riferito dalla madre della vittima, Alessio Tucci, questa notte, avrebbe anche partecipato alle ricerche della ragazza nei pressi dello stadio Moccia.

Chi è Alessio Tucci, l'ex fidanzato e assassino di Martina Carbonaro

Nonostante la giovane età, i due ragazzi avevano avuto una relazione lunga, che però Martina Carbonaro aveva interrotto. Proprio per parlare del loro rapporto, secondo quanto ricostruito dalle indagini, la 14enne aveva incontrato Alessio Tucci la sera del 26 maggio, nei pressi dello stadio Moccia, luogo in cui i due giovani si incontravano abitualmente e dal quale, purtroppo, Martina non ha fatto più ritorno. Descritto da tutti come un ragazzo normale che, come si evince anche dai social, dedicava tempo alla madre e alle sorelle minori, da quanto si apprende il 18enne lavorava come muratore.

La confessione di Alessio Tucci agli inquirenti: “Mi aveva lasciato”

I sospetti dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna si sono subito concentrati sull'ex fidanzato di Martina Carbonaro. Già questa notte, infatti, Alessio Tucci è stato portato in caserma e ascoltato a lungo dai militari dell'Arma; alle prime luci di questa mattina, poi, il 18enne ha confessato il femminicidio, dichiarando di aver ucciso la 14enne perché lo aveva lasciato. Agli inquirenti, Tucci ha anche raccontato dettagli sul delitto: avrebbe colpito Martina Carbonaro alla testa con una pietra più volte, per poi nascondere il cadavere nell'edificio abbandonato nelle prossimità dello stadio Moccia.

Le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro

Sottoposto a fermo per il delitto, Alessio Tucci è accusato, come detto, di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere: per lui si sono aperte le porte del carcere. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, vanno avanti per ricostruire con precisione la dinamica del femminicidio: Martina Carbonaro sarebbe morta la stessa sera del 26 maggio, quando la famiglia ne ha denunciato la scomparsa.