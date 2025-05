video suggerito

La mamma di Martina Carbonaro, trovata morta in un campo ad Afragola: "Era bella come il sole, voglio giustizia" Trovata morta la giovane scomparsa da Afragola. Martina Carbonaro era scomparsa e le ricerche sono immediatamente partite arrestandosi, purtroppo con l'individuazione del corpo della giovane.

A cura di Gaia Martignetti

"Sta là dentro mia figlia vero? A 14 anni devo vederla così?". È notte ad Afragola quando si fa sempre più insistente una voce. Martina Carbonaro è morta. Nessuno sembra voler credere sia possibile, ma più forte di qualsiasi conferma arriva il dolore dei genitori all'esterno del campo sportivo Moccia.

"Mia figlia Martina era bella come il sole, questo lo puoi scrivere", ripete Fiorenza, la madre della 14enne scomparsa il 26 maggio. Per tutta la notte chiunque, anche chi non la conosceva ed è arrivato sul posto, spera si tratti di un errore. Gli inquirenti entrano ed escono da un edificio diroccato all'interno del campo, ma più le ore passano più si riducono le possibilità che si tratti di un errore.

Amici e famiglia di Martina Carbonaro all'esterno del luogo del ritrovamento del corpo/ foto Gaia Martignetti per Fanpage.it

Quando la notizia è ormai certa, cala un silenzio interrotto solo dalle grida della madre della 14enne: "Voglio giustizia". Lo ripete in continuazione insieme a una richiesta che con il passare delle ore diventa una preghiera, quella di poter vedere sua figlia. Lo chiederà fino alle prime luci dell'alba, senza mai riposarsi o allontanarsi dal luogo da cui sua figlia uscirà priva di vita.

"Magari si sono sbagliati, non è lei. Ora escono i carabinieri e dicono che non è lei", prova a raccontarsi qualche amica di Martina, prima di scoppiare in un pianto che non lascia spazio a nessun dubbio, anche nella mente di chi non riesce a razionalizzare quanto accaduto. Perché al vaglio degli inquirenti c'è un'ipotesi terribile: Martina è stata uccisa e tra i sospettati pare ci possa essere anche l'ex fidanzato, un ragazzo di poco più grande con cui la relazione era terminata da poco tempo.

Sulle cause della morte della ragazza tuttavia al momento non è trapelato nulla, bisognerà attendere l'autopsia. L'ex è stato ascoltato dagli investigatori. Non si esclude che nelle prossime ore possa essere emesso un provvedimento anche se al momento non si hanno notizie certe.

I fiori con il biglietto per Martina Carbonaro/ Foto Gaia Martignetti per Fanpage.it

"La devo sotterrare a 14 anni", ripete il padre che cerca insieme alla moglie di capire cosa sia successo alla figlia. Ma la delicata fase delle indagini rende impossibile la comunicazione di qualsiasi notizia. Rende difficile anche poter vedere subito il corpo della loro figlia, su cui tutti si interrogano: chi ha ucciso Martina, come l'ha ridotta?

Un gesto di gentilezza verso questa vicenda che ha visto morire una ragazza di appena 14 anni, lo ha avuto qualcuno mettendo un fiore accompagnato da un biglietto: "Il Signore ti riaccolga tra le sue braccia. Napoli pregherà per te, ciao piccola Martina".