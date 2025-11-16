Febbre alta e problemi a respirare, neonato perde conoscenza: scortato dalla polizia in ospedale a Napoli

Il piccolo, nato da appena 13 giorni, è stato scortato dalla Polizia di Stato all’ospedale Santobono, dove è stato rianimato e stabilizzato dai medici.

Si è rivelato provvidenziale l'intervento della Polizia di Stato, nei giorni scorsi a Napoli, per le sorti di un neonato, un bambino nato da appena 13 giorni, colpito da un improvviso e grave problema di salute. Il piccolo, infatti, ha manifestato febbre molto alta e forti difficoltà respiratorie, condizioni che ne hanno determinato la perdita di conoscenza: la vicenda risale a giovedì 13 novembre, ma è stata resa nota soltanto adesso. I genitori del bimbo, in preda alla paura, hanno fatto scattare l'allarme: sul posto sono intervenuti i poliziotti Francesco e Daniele del commissariato Montecalvario, che hanno scortato l'intera famiglia all'ospedale Santobono, nosocomio pediatrico di Napoli, dove il neonato è stato rianimato e stabilizzato.

Il piccolo, dunque, è stato salvato, anche se non sono ancora note le sue condizioni di salute al momento. Provvidenziale è stato, come detto, l'intervento dei due agenti della Polizia di Stato che, scortando la famiglia in ospedale, hanno fatto sì che il neonato arrivasse in tempo utile da essere preso in carico tempestivamente dai sanitari del nosocomio pediatrico partenopeo.