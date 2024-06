video suggerito

Farmaci con prescrizione medica obbligatoria venduti online: i Nas di Salerno oscurano 15 siti Oscurati 15 siti web stranieri che vendevano medicinali per i quali era obbligatoria la prescrizione medica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Farmaci con prescrizione medica obbligatoria venduti online su internet. I carabinieri dei Nas di Salerno hanno oscurato 15 siti web stranieri che pubblicizzavano la vendita di questo tipo di medicinali ed erano accessibili anche in Italia, cosa non prevista dalla norma. I siti, infatti, secondo le indagini dei militari dell'Arma, proponevano la vendita di farmaci che nel nostro Paese richiedono obbligatoriamente la prescrizione medica per essere venduti. Una condizione che va a maggiore tutela dei pazienti, anche per evitare il fenomeno dell'abuso di farmaci.

Oscurati 15 siti web stranieri che vendevano medicinali

Il Nas di Salerno, al termine di un'attività avviata nell'ambito della vigilanza telematica finalizzata alla lotta e al contrasto del cybercrimine, ha ottenuto dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del Servizio farmaceutico del Ministero della Salute il provvedimento di inibizione all'accesso, notificato ai provider italiani, ai quindici siti internet esteri, che presentavano la medesima interfaccia grafica e proponevano in vendita farmaci a uso umano soggetti a prescrizione medica.

I controlli dei Nas sul mercato online

I portali web di e-commerce, in pratica, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbero pubblicizzato la spedizione dei farmaci in Italia al di fuori dei canali ufficiali. Una procedura che comporta un potenziale rischio per la salute dei consumatori. L'operazione condotta dai Nas di Salerno rientra nell'ambito dei controlli del mercato online, che rappresenta un fenomeno in crescita esponenziale favorito dall'anonimato della rete e dalle opportunità di speculazione offerte dai differenziali normativi nelle legislazioni di settore dei diversi Paesi.