Fanno saltare in aria un bancomat, ma una delle bombe non esplode: paura in Irpinia, evacuata l’area

È accaduto a Vallata, nella provincia di Avellino. Una della cariche utilizzate dai malviventi per far saltare in aria il bancomat non è esplosa.

Momenti di paura a Vallata, piccola cittadina in provincia di Avellino, dove alle prime luci di oggi, giovedì 12 marzo, è stato fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale BPER che sorge in corso Kennedy. Sul posto, su richiesta dei carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino: durante le verifiche di sicurezza dell'area interessata dallo scoppio e dei locali della banca, però, i pompieri hanno scoperto un'altra carica artigianale inesplosa che, evidentemente, non deve aver funzionato.

L'area circostante è stata evacuata

Pertanto, in via precauzionale, i vigili del fuoco hanno provveduto a inibire il passaggio nell'area circostante l'istituto di credito e hanno predisposto un piano di evacuazione delle immediate vicinanze, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Sul posto, inoltre, sono intervenuti anche i sanitari del 118 mentre, per quanto riguarda le operazioni relative alla carica inesplosa, è atteso l'intervento degli artificieri. Le operazioni, al momento, sono tuttora in corso. Quando il pericolo relativo alla bomba non esplosa sarà stato neutralizzato, poi, si procederà alla quantificazione del danno arrecato alla banca e del bottino che, eventualmente, i malviventi sono riusciti a portare via.