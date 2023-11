Fanno l’autostop, poi rapinano l’orologio all’anziano che le ha aiutate: due donne denunciate ad Avellino Dopo la rapina, le due donne sono state rintracciate in una zona di campagna dai carabinieri: per loro è stato chiesto anche il foglio di via obbligatorio dalla città.

A cura di Valerio Papadia

Quando, nel pieno centro di Avellino, ha notato due donna sul ciglio della strada che facevano l'autostop, non ci ha pensato due volte e si è offerto di aiutarle: peccato però che le due si siano poi rivelate delle malviventi, che lo hanno rapinato. L'uomo si è imbattuto nelle due donne, come detto, nel centro della città irpina: dovevano raggiungere Mercogliano, cittadina che dista soltanto pochi chilometri di distanza, e così l'uomo le ha fatte salire a bordo e si è offerto di dar loro un passaggio.

A pochi chilometri dalla meta, però, le due donne hanno aggredito l'anziano automobilista e hanno messo a segno la rapina, strappando l'orologio da circa 15mila euro che portava al polso, per poi abbandonare l'abitacolo e darsi alla fuga. L'automobilista ha immediatamente lanciato l'allarme, allertando il 112.

I carabinieri si sono messi alla ricerca delle due donne, rintracciandole poco dopo in una zona di campagna: si tratta di due donne di nazionalità rumena residenti a Foggia, che sono state denunciate per furto aggravato alla competente Autorità Giudiziaria; per loro è stato richiesto anche il foglio di via obbligatorio alla Questura di Avellino.