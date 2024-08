Famiglia foggiana torna dalle vacanze in Campania, l’auto si incendia sull’autostrada A16

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Famiglia foggiana torna dalle vacanze estive, ma l'automobile sulla quale viaggia si incendia mentre percorre l'Autostrada A 16 Napoli – Canosa. Per fortuna, gli occupanti del veicolo riescono ad uscire dall'abitacolo non appena si accorgono del fumo. Nessuno si fa male. Sul posto arrivano subito i vigili del fuoco che con gli estintori riescono ad estinguere il rogo. Ma per l'auto c'è poco da fare: viene completamente divorata dalle fiamme. L'episodio è accaduto nel cuore della notte, attorno alle ore 3,20, di oggi, martedì 20 agosto 2024, all'altezza del al Km. 103, in direzione Canosa, nei pressi del casello di Vallata, nel territorio dell'omonimo comune, in provincia di Avellino.

Arrivano i pompieri, famiglia salva. Ma l'auto è distrutta

Sul posto è arrivata la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente. L'autovettura in transito, quindi, è l'unica ad essere stata coinvolta nell'incendio, scoppiato a bordo per motivi non chiari. Le fiamme hanno avvolto il veicolo. I pompieri le hanno spente, mettendo in sicurezza l'area.

La famiglia a bordo dell'auto, originaria di Foggia, proveniva da Benevento ed era diretta a Lucera in provincia di Foggia. Una volta accortasi della fuoriuscita di fumo e delle fiamme dal motore, ha fatto appena in tempo a lasciare l'autovettura e a mettersi in salvo. Per i componenti del nucleo familiare solo un comprensibile spavento, ma, per fortuna, nessuna conseguenza. Ingenti, invece, i danni alla vettura, che è andata distrutta.