Falso allarme bomba al liceo Vico: scuola evacuata, lezioni interrotte Evacuato per un allarme bomba il liceo Vico; la struttura è stata ispezionata dagli artificieri della Polizia di Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Il liceo Gian Battista Vico di Napoli

Allarme bomba, questa mattina, lunedì 20 maggio, nel liceo Gian Battista Vico di via Salvator Rosa, nel centro di Napoli: dopo una telefonata anonima che avvisava della presenza di un ordigno nella struttura è partita, come da prassi, l'evacuazione per le verifiche del caso e sia gli studenti sia il personale scolastico sono usciti poco dopo le 10.

La scuola è stata ispezionata dalla Polizia di Stato, sul posto sono intervenuti gli specialisti degli artificieri. Alla fine dei controlli, durati circa due ore, non è stato trovato nulla: si trattava di un falso allarme. Le lezioni, come ha avvisato il dirigente scolastico in una nota interna della scuola, riprenderanno domani mattina, martedì 21 maggio. Non è escluso che possa essersi trattato della telefonata di un mitomane o, anche questo probabile, che sia stato uno scherzo di cattivo gusto.