False multe anche a Vico Equense: l’automobilista paga ma i soldi vanno ai truffatori

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una delle false multe di Vico Equense

False multe agli automobilisti di Vico Equense: dopo i casi che Fanpage.it aveva segnalato a Napoli, anche nella costiera sorrentina sono iniziati ad apparire falsi avvisi di multe sulle automobile, con cifre irrisorie che gli stessi automobilisti e turisti preferiscono pagare credendo così di fare la cosa giusta. Ma i soldi vanno anche in questo caso ai truffatori, che sfruttano per l'appunto il senso civico altrui per facili guadagni.

De Martino (Polizia Municipale): "Tentativo di truffa"

Ferdinando De Martino, comandante della Polizia Municipale di Vico Equense, ha mostrato una della false multe, spiegando di fare attenzione perché "sono stati apposti questi falsi avvisi di violazione al Codice della Strada su molte auto in diverse zone del territorio di Vico Equense, soprattutto frazioni. Si tratta di tentativo di truffa", spiega De Martino, "in quanto documenti mai emessi dal Comune di Vico Equense". Le multe appaiono, ad un primo sguardo, autentiche: logo del comune di Vico Equense, indirizzo corretto del Municipio, perfino il giusto articolo del codice della strada sanzionato: "Parcheggio errato" corrisponde infatti all'articolo 157, così come il comma 8 disciplina la sanzione.

Come riconoscere le false multe

Gli errori sui verbali, visibili solo da chi possa esserci già capitato oppure a chi è del settore, riguardano in primis la multa stessa: il "parcheggio errato" viene sanzionato con una multa da 42 a 173 euro, mentre sulla falsa multa si legge "25 euro". Inoltre, lo "sconto" applicato per chi paga subito è maggiore di quello delle vere multe, mentre sono meno i giorni in cui usufruirne: nel dettaglio, nelle vere multe è ammesso uno "sconto" del 30% sull'importo della violazione se pagata nei primi 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, mentre su queste false diffuse nel comune di Vico Equense lo "sconto" arriva al 50% se pagata entro 2 giorni. Si tratta delle discordanze più evidenti tra multe vere e quelle false: ma il turista, italiano o straniero che sia, è indotto a cascarci e a pagare in breve tempo "appena" 12,50 euro. E naturalmente, cambia anche la "destinazione" del denaro, che non finisce al Comune di Vico Equense, ma nelle tasche dei truffatori. Da qui, l'invito a segnalare tempestivamente questo tipo di multe alla vera polizia locale di Vico Equense.

Una delle false multe di Vico Equense diffuse dai truffatori

Il precedente di Napoli di cui si occupò Fanpage.it

A Napoli, le multe false (anche qui ben replicate) erano finite sui parabrezza di via del Cassano a Secondigliano e di Capodichino, ma anche su quelli delle auto in Zona Ospedaliera, nei pressi dell'Ospedale San Giovanni Bosco e dell'Aeroporto di Napoli. In questi casi, come accertò Fanpage.it, il livello di dettaglio raggiunto dalle multe false era molto elevato, e anche qui il dettaglio più importante era anche non di poco conto: l'Iban. Quello sulle false multe indirizzava infatti ad un conto che non era quello del Comune di Napoli ma dei truffatori.

Le multe false di Napoli di cui si occupò Fanpage.it