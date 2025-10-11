False dichiarazioni il concorso al Monaldi: condannati ex primari Tortoriello e Malafronte

Sono stati condannati per falso i medici Giuseppe Tortoriello e Giuseppe Malafronte: erano accusati di avere partecipando a un concorso al Monaldi senza dichiarare i carichi pendenti.

Sono arrivate le condanne per la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto i medici Giuseppe Tortoriello e Giuseppe Malafronte, già primari di Otorinolaringoiatra all’Ospedale del Mare e all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, finiti a processo con l'accusa di «false dichiarazioni in atto sostitutivo di notorietà».

I carichi pendenti non dichiarati

La vicenda riguardava un concorso da primario di Otorinolaringoiatra all'ospedale Monaldi di Napoli: nelle fasi della candidatura, per la quale è richiesto anche il certificato di carichi pendenti, i due avevano omesso di segnalare dei procedimenti in corso a loro carico, circostanza che avrebbe loro impedito di partecipare.

L'iter era partito a seguito della denuncia sporta dal medico Eugenio Tremante (assistito dagli avvocati Gennaro Lepre e Irene Lepre), in servizio presso l'ospedale Monaldi. I due medici avevano potuto partecipare al concorso nonostante la diffida: Tortoriello si era classificato primo, Tremante secondo e Malafronte terzo.

La condanna: 4 mesi con pena sospesa

Lo scorso 30 settembre il Tribunale di Napoli (Terza sezione penale) ha pronunciato la sentenza di condanna: quattro mesi di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche, e il risarcimento nei confronti di Tremante, costituitosi parte civile (la somma dovrà essere liquidata in separata sede, la richiesta di provvisionale immediatamente esecutiva è stata rigettata). Per entrambi gli imputati è stata disposta la sospensione della pena. La sentenza è stata emessa dal giudice Sergio Meo, è stato indicato in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni.