Falliscono rapina in scooter e fuggono a piedi sul viadotto della Tangenziale: presi due ragazzini Denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni. Lo scooter che guidavano era rubato ed è stato restituito al proprietario.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tentano una rapina in scooter ai danni di un altro centauro, ma la falliscono, cadono e fuggono a piedi sul viadotto della superstrada SS162 Dir, che porta alla Tangenziale di Napoli. Sono sorpresi però dalla Polizia di Stato mentre corrono sulla rampa, all’altezza dell’uscita del Centro Direzionale. Nei guai ci finiscono due ragazzi napoletani di appena 16 e 17 anni.

Denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni

I due minori sono stati denunciati dalle forze dell'ordine per tentata rapina e anche ricettazione, visto che il mezzo che avevano utilizzato per commettere il reato risultava rubato lo scorso 2 luglio. Infine, i due ragazzi sono stati riaffidati ai genitori, mentre lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.

L'episodio è avvenuto stanotte in via Gianturco, nella zona di Poggioreale a Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Poggioreale, allertati dalla Centrale Operativa, alla quale era giunta una segnalazione di una tentata rapina. mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio.

La tentata rapina con una pistola

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato che, poco prima, mentre circolava a bordo della sua moto, era stata avvicinata da due uomini a bordo di uno scooter coi volti coperti da passamontagna. Questi ultimi, con la minaccia di una pistola, le avevano intimato di consegnare il veicolo, ma i due avevano perso il controllo del loro mezzo cadendo a terra, per poi darsi alla fuga a piedi verso la rampa d’accesso della SS162 dir.

Poco dopo, gli operatori, anche grazie al supporto di una pattuglia del Commissariato San Giovanni-Barra, sono riusciti a rintracciare i due fuggitivi, mentre percorrevano a piedi la SS162 dir all’altezza dell’uscita Centro Direzionale e li hanno bloccati.