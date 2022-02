Fa la spesa da Ikea e se ne va senza pagare, anziano denunciato ad Afragola Un 73enne è stato denunciato nel parcheggio dell’Ikea di Afragola (Napoli): aveva rubato prodotti di vario genere per un valore complessivo di 450 euro.

A cura di Nico Falco

I dipendenti dell'Ikea di Afragola lo hanno tenuto d'occhio mentre prendeva i prodotti dagli scaffali e li infilava nel carrello, per poi sfilare accanto alle casse con tranquillità ed uscire nel parcheggio, senza pagare. E lui ha creduto di averla fatta franca fino all'ultimo: i carabinieri lo hanno bloccato mentre caricava la merce nel cofano dell'auto. Protagonista un 73enne di Mondragone (Caserta), che ha rimediato una denuncia con l'accusa di furto aggravato.

L'uomo aveva rubato prodotti di vario genere, ma non alimentari o di prima necessità, forse con l'intenzione di rivenderli sottobanco: tovaglie, posate, stoviglie varie, cavi usb, copripiumini e profumatori per ambienti. Nel suo carrello aveva ammassato merce per un valore complessivo di circa 450 euro. Probabilmente pensava che, sfruttando l'affollamento, sarebbe riuscito a raggiungere l'esterno senza essere notato. I dipendenti dell'Ikea, però, avevano sospettato qualcosa e lo stavano già osservando mentre si muoveva tra i corridoi del maxistore in provincia di Napoli e quando lo hanno visto allontanarsi hanno contattato i carabinieri della stazione locale.

I militari sono arrivati quando il pensionato aveva già superato le casse ed era uscito dal negozio, quindi a furto consumato. Lo hanno bloccato nel parcheggio, mentre caricava gli oggetti rubati in automobile, e gli hanno chiesto di mostrare lo scontrino per certificare che avesse regolarmente acquistato quella merce. I prodotti sono stati recuperati e, dopo le formalità di rito, restituiti ai responsabili del maxistore mentre per il 73enne è scattata la denuncia.