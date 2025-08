Fa il pieno al distributore in Cilento e fugge senza pagare con l’auto a noleggio: denunciato 50enne

Fa il pieno ad un distributore di carburante in Cilento e fugge senza pagare a bordo di un'auto a noleggio. Nei guai un 50enne napoletano, che dopo una serrata indagine durata 5 giorni è stato alla fine identificato e denunciato dalla Polizia locale di Agropoli, il comune del Salernitano dove si trova l'area di servizio. L'automobilista era stato già denunciato la scorsa settimana dai carabinieri della stazione di Castellabate per un tentativo di scippo e per un furto.

Il caso aveva suscitato scalpore nella zona. Il conducente a bordo dell'auto noleggiata si era fermato nella stazione di servizio e aveva fatto il pieno di carburante. Poi si era dileguato senza pagare, riuscendo a sottrarsi all'identificazione. Ma i caschi bianchi di Agropoli sono riusciti lo stesso a trovarlo.Adesso si indaga per verificare se ci siano stati tentativi simili anche in altre zone del Cilento.

La denuncia del sindaco di Agropoli: "Era stato già denunciato a Castellabate"

A segnalare l'accaduto è il sindaco di Agropoli, Roberto Antonio Mutalipassi, che ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook, ricostruendo l'assurda storia. "È stato identificato dalla Polizia locale – scrive il primo cittadino del comune cilentano – l'uomo che, fermato dagli agenti l'altro giorno si era sottratto all'identificazione dopo aver fatto il pieno di carburante ed essere fuggito via con un'auto presa a noleggio. Si tratta di un pluripregiudicato di 50 anni dell'hinterland Napoletano. L'uomo era stato denunciato la settimana scorsa anche dai Carabinieri di Castellabate per un tentativo di scippo e furto. Il soggetto è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per resistenza a pubblico ufficiale avendo posto in essere atti idonei con pericolo per i pubblici ufficiali per sottrarsi all'identificazione. L'auto è stata restituita".