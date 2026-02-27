napoli
video suggerito
video suggerito

Ex Hotel de Londres di piazza Municipio, affreschi rovinati dalle infiltrazioni: si dovranno restaurare

L’ex Hotel De Londres di piazza Municipio ospita oggi il Tar Campania. L’area dell’ex birreria bavarese rovinata dalle infiltrazioni. Il presidente del tribunale amministrativo: “Cambiare sede? Si può discutere, ma dovrà rispettare dei requisiti”
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
La sede del Tar Campania in piazza Municipio, ex Grand Hotel De Londres
La sede del Tar Campania in piazza Municipio, ex Grand Hotel De Londres

Gli affreschi della storica birreria bavarese dell'ex Grand Hotel de Londres a Napoli, attuale sede del Tar della Campania, rovinati dalle infiltrazioni. Si dovranno restaurare. Si tratta dei locali che si trovano al piano terra dell'edificio, subito dopo l'ingresso, sulla destra. Attualmente la sala è chiusa al pubblico. In che condizioni è oggi? "Purtroppo – spiega il presidente del Tar Campania, Nicola Gaviano – c'è stato un inconveniente: una rottura della condotta, quindi adesso dovranno fare non una semplice manutenzione, ma un restauro degli affreschi del tempo. Mi ricordo com'era 30 anni fa, adesso gli affreschi sono rovinati".

La sede del Tar è in un immobile di proprietà del Demanio dello Stato. Il nuovo presidente del Tar Campania, Nicola Gaviano, conosce bene la prestigiosa struttura, dove ha lavorato appena entrato in magistratura amministrativa, per 9 anni: "La conosco da più di 40 anni – racconta a Fanpage.it – L'ho vista aprire. Nell'ex birreria un tempo c'era il deposito dei fascicoli cartacei. Oggi è tutto digitalizzato". Prima che ci arrivasse il Tar, l'ex Hotel De Londres di piazza Municipio, che sorge proprio di fronte al Maschio Angioino, ospitava gli uffici del Comune di Napoli.

L'ipotesi di riaprire il vecchio albergo e la birreria bavarese

La possibilità di trasferire la sede del Tar Campania in locali più moderni e confortevoli e riaprire contestualmente il vecchio Grand Hotel è stata ventilata più volte negli ultimi anni. "Se ne è parlato più volte – commenta Gaviano – la stampa ha ospitato prese di posizione. Non mi sembra che la questione della sede sia stata riaperta recentemente. A livello istituzionale il problema mi sembra non sia mai stato posto, ma si può discutere. Il tribunale qui si trova bene, è un'ottima sede, all'altezza del decoro istituzionale che la nostra magistratura deve avere. Dopodiché, se si trova una sede di pari rilievo nel centro storico, non avremmo motivi per opporci".

Leggi anche
Incendio in un hotel in piazza Garibaldi a Napoli: 4 persone salvate dai vigili del fuoco

"Il Tribunale – aggiunge – non ha diritti a stare qui in eterno, ma la natura istituzionale della nostra amministrazione impone il soddisfacimento di un requisito di decoro istituzionale. E quindi una alternativa si può pensare soltanto nell'ambito di sedi con collocazione equivalente, di dimensioni equivalenti, di decoro istituzionale equivalente. Non so quante ce ne siano".

Immagine
Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
L'infermiere di Bolzano: "Ho messo io ghiaccio secco, team Napoli ha detto che andava bene"
Il team austriaco: "Medici napoletani non parlavano inglese e senza sacchetti"
L'avvocato della famiglia Caliendo: "Per la Procura nessun errore a Bolzano"
"Il cuore di Domenico rimosso 4 minuti prima dell'arrivo dell'organo da trapiantare"
"Abbiamo provato a scongelare il cuore con l'acqua": parlano i 3 infermieri presenti al trapianto
Slittano i funerali, l'avvocato: "Non troviamo un cardiochirurgo che voglia fare il perito"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views