Concerto di Gianni Fiorellino a Portici, tutto annullato: non c’erano autorizzazioni per lo show

Florinda Verde e Gianni Fiorellino. A destra il palco allestito a Portici

Doveva essere uno show «per Portici» in attesa di San Valentino che quest'anno cade di sabato. Ma Gianni Fiorellino, cantante neomelodico napoletano, atteso oggi alle ore 15 al piazzale Brunelleschi porticese, non è mai andato in scena. Motivo? È emerso che palco, ledwall e amplificazioni non avevano tutte le autorizzazioni necessarie. Infuriato il prefetto Enrico Caterino, nominato commissario per la provvisoria gestione dell' Ente.

Nel popoloso centro dell'hinterland sud di Napoli la notizia si è sparsa in un batter d'occhio anche perché tra le principali sponsor e promotrici c'era Florinda Verde, già assessora comunale e papabile candidata a sindaco alle prossime Amministrative. Portici è sotto commissario dopo le dimissioni, datate fine gennaio, del sindaco Enzo Cuomo, oggi assessore alla Regione Campania. Imbarazzo nel Partito Democratico per lo scivolone: nel Pd porticese è intenso il dibattito sulle prossime elezioni e ci sono forti dissensi tra il partito porticese a potente trazione Cuomo e il resto del "campo largo", ovvero Avs, Casa Riformista (renziani) e Movimento Cinque Stelle che invece puntavano ad un nome condiviso.