Evade dai domiciliari per vedere la partita in Tv con gli amici, arrestato 35enne nel Napoletano Arrestato un 35enne a Sant’Antimo evaso dai domiciliari. I carabinieri lo hanno sorpreso a casa di amici. Si è giustificato dicendo che stava vedendo la partita.

A cura di Pierluigi Frattasi

Evade dai domiciliari per andare a vedere la partita di calcio in Tv a casa di amici. Nei guai un 35enne di Sant'Antimo, comune in provincia di Napoli. Quando i carabinieri hanno bussato alla porta della sua residenza, infatti, per il normale controllo dei detenuti agli arresti domiciliari, non hanno trovato nessuno. Il 35enne era a casa degli amici per concedersi qualche ora di svago. Per lui sono scattati gli arresti, ora è in attesa di giudizio.

Evade dai domiciliari a Sant'Antimo per vedere la partita con gli amici

L'episodio è accaduto negli scorsi giorni. I carabinieri della tenenza di Sant'Antimo erano impegnati nei controlli di routine su tutti i detenuti agli arresti domiciliari. Quando sono arrivati a casa del 35enne, originario di Aversa, ma residente a Sant'Antimo, non lo hanno trovato nell'appartamento. I militari dell'Arma hanno provato più volte a bussare, ma senza trovare nessuno.

I carabinieri lo hanno arrestato

A quel punto sono partite le ricerche. I carabinieri hanno avvisato immediatamente la centrale operativa per diramare un alert a tutte le auto in zona. Non ci hanno messo molto a trovarlo. Quando sono tornati di nuovo in strada, i militari hanno visto il 35enne affacciato al balcone di un’altra abitazione del palazzo. Era in compagnia di altre due persone e non sembrava dare peso alla presenza della pattuglia.

I carabinieri lo hanno raggiunto e, dopo avergli fanno notare che la misura a cui è sottoposto non gli permetteva di uscire dalle quattro mura domestiche, lo hanno dichiarato in arresto. Il 35enne si è giustificato dicendo di essersi allontanato per vedere una partita di calcio in TV, ma nonostante le scuse, è finito in manette. Al momento è in attesa di giudizio.