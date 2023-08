Evade dai domiciliari: “Meglio il carcere che mia moglie”. Ma il giudice lo rimanda a casa Era evaso dagli arresti domiciliari chiedendo di tornare in carcere perché non sopportare più la moglie. Ma il giudice lo riassegna ai domiciliari.

Era evaso dai domiciliari per presentarsi in caserma dai carabinieri per farsi riportare in carcere, spiegandolo loro che non sopportava più la moglie con la quale conviveva in casa da quando era stato assegnato agli arresti tra le mura domestiche.

Ma nonostante la denuncia per evasione, e su disposizione dell'autorità giudiziaria, i militari dell'Arma lo hanno di nuovo messo agli arresti domiciliari dove presumibilmente ritroverà la consorte. Protagonista della vicenda è un 36enne avellinese, che si trovava in regime di arresti domiciliari da circa due mesi per una piccola condanna ricevuta poco prima.

Tutto è accaduto nella cittadina di Montoro, in provincia di Avellino il 36enne era stato sottoposto agli arresti domiciliari lo scorso giugno, ma dopo quasi due mesi di convivenza forzata ha deciso di ripresentarsi volontariamente ai carabinieri. Evado dalla sua abitazione, l'uomo ha raggiunto la caserma più vicina, spiegando ai militari dell'Arma che non riusciva più a tollerare la convivenza forzata con la moglie, e che dunque preferiva scontare la sua pena in una struttura carceraria.

I carabinieri, increduli, hanno raccolto la sua deposizione e lo hanno denunciato con l'accusa di evasione per aver violato il regime degli arresti domiciliari. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, però, l'uomo è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari: niente carcere per lui, almeno fino a questo momento. E in più, rischia una nuova condanna per aver violato il regime dei domiciliari, che gli è costato una denuncia per evasione dal provvedimento adottato dal giudice lo scorso giugno.