Estrazione biglietti Lotteria Italia 2024, in Campania venduti 900mila tagliandi Quest’anno in Campania +39% nelle vendite dei tagliandi della Lotteria Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Stasera, giorno dell'Epifania, è prevista l'estrazione dei primi premi della Lotteria Italia 2024 e la Campania spera di rientrare tra i biglietti più ricchi. L'anno scorso il biglietto da 2,5 milioni di euro è stato vinto vicino Salerno nel comune di Campagna, piana del Sele, poco distante da Eboli. Quest'anno boom di acquisti all'ombra del Vesuvio, veicolati anche dal fattore "Affari Tuoi", la trasmissione dei "pacchi" condotta dal napoletano Stefano De Martino.

Secondo Agipronews, i tagliandi staccati a livello nazionale sono 8,65 milioni, una percentuale in crescita del 29% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi. Sul fronte vendite la Campania è al terzo posto del podio col 10,4% dei biglietti venduti come lo scorso anno, con poco meno di 900mila tagliandi (894mila), per un aumento del 39% rispetto al 2023. Seguono Emilia-Romagna e Piemonte, rispettivamente con 805mila e 623mila tagliandi staccati.

Come si verifica se un biglietto della Lotteria è vincente

Stasera, dunque, l’attesa estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024 con le serie e i numeri vincitori che verranno comunicati durante la trasmissione televisiva "Affari Tuoi" in onda su Raiuno in prima serata.

Per conoscere il destino del proprio biglietto della Lotteria Italia 2024 è vincente è comunque possibile anche consultare uno strumento di verifica vincite online, sul sito ufficiale o tramite l'applicazione per smartphone My Lotteries. I biglietti vincenti per legge sono consultabili anche sul sito www.adm.gov.it. e lì restano fino al 180esimo giorno dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. C'è solo uno stock di ticket della lotteria che non vincerà niente per certo: si tratta di tagliandi cartacei oggetto di furto e quindi annullati con determina dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.