Estate in Campania, prezzi in aumento in costiera e nelle isole: ma i turisti non mancano In aumento caffè, pizza, gelati e perfino granite: boom degli alberghi, con prezzi aumentati del 20%. Ma la Campania resta una delle mete più ambite dai turisti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Costiera Amalfitana, imagine di repertorio

Prezzi in aumento per trascorrere l'estate in Campania: ma la risposta dei turisti, finora, è stata ottima. Ad un mese di luglio che ha fatto registrare numeri record nello scalo di Capodichino, con quasi un milione e mezzo di passeggeri, si attende una risposta altrettanto importante dal mese di agosto, tradizionalmente dedicato a numeri enormi soprattutto tra le Isole del Golfo e le due Costiere, oltre che Napoli dove invece il flusso di turisti da Pasqua ad oggi, complice anche lo Scudetto dell'unica squadra cittadina, di fatto non si è mai interrotto.

Proprio a Napoli, i prezzi sembrano aumentati comunque con l'arrivo dell'estate: secondo uno studio dell'Unione Consumatori basato su dati Istat e riportato dal Corriere della Sera, i prezzi degli alberghi napoletani sono aumentati del 20,5% e dunque più del doppio del tasso di inflazione generale. Aumenti minori invece per caffè e pizza: in media, il caffè costa 1,10 euro anche se non mancano bar dove il caffè costa 1,40 euro (come ad esempio lo storico Gambrinus di Piazza Trieste e Trento). Le pizze restano i prodotti più "a buon mercato": le margherite, di media, costano 6 euro, mentre la più economica pizza marinata oscilla attorno ai 4,50 euro di media.

Prezzi totalmente diversi, invece, nelle zone della Costiera e delle Isole del Golfo: un gelato in costiera amalfitana o sorrentina arriva a 28 euro al chilo, mentre una più economica granita, nella zona di Positano, arriva ad una media di 8 euro. Altrove non va meglio: nella "storica" piazzetta di Capri, frequentata dai vip, un caffè può costare fino a 6 euro, mentre una fetta di pastiera anche 9 euro. Infine, un posto per prendere il sole ai Faraglioni costa 100 euro, di cui 55 di solo ristorante. E perfino la mozzarella di bufala dop, altro prodotto tipico della Campania, è salita fino ad arrivare a 14 euro al chilo. Numeri che però non hanno spaventato i turisti, che si sono riversati in grande numero in tutta la regione.