Napoli, luglio da record per Capodichino: quasi 1,5 milioni di passeggeri Numeri da record per l’aeroporto di Napoli Capodichino: quasi 1,5 milioni di passeggeri a luglio, più di 12 milioni negli ultimi 12 mesi di cui 7 da gennaio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Luglio da record per l'aeroporto di Napoli Capodichino: lo scalo partenopeo ha fatto registrare 1 milione e 427 mila passeggeri, con un 31 luglio da botto con oltre 52mila tra arrivi e partenze. Si tratta del mese con il maggior traffico nella storia di Gesac, spiegano dall'azienda che gestisce l'aeroporto che sorge sulla collina partenopea. Non solo: nel mese di luglio, il numero di passeggeri internazionali ha superato il milione, stabilendo un altro record. Per lo scalo di Capodichino, insomma, numeri in forte aumento che certificano come dopo la pandemia il traffico aereo e turistico sia ripreso a pieno regime, quanto e più di prima.

Negli ultimi dodici mesi, ovvero dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023, sono stati superati i 12 milioni di passeggeri. Una media, dunque, di oltre un milione di passeggeri al mese. E anche il traffico nel medio periodo è in aumento: dal 1° gennaio al 31 luglio di quest'anno, si sono registrati oltre 7 milioni di passeggeri, con un aumento del 18,4% rispetto allo stesso periodo del 2022; nel secondo trimestre del 2023, lo scalo internazionale di Napoli-Capodichino è risultato al primo posto per incremento percentuale di crescita rispetto al 2019 (ultimo anno pre-pandemia), secondo le classifiche dell'ACI Europe. Aumentate anche le destinazioni: 113 nell'estate 2023, di cui 16 nazionali e 97 internazionali, tra le quali New York, Abu Dubai, Dubai e Riyadh. E tutto lascia credere che ad agosto i numeri saranno ancora maggiori, visto che moltissimi vacanzieri partiranno proprio in questo mese per le località più ambite italiane ed internazionali. Numeri che insomma certificano il passaggio dello scalo di Capodichino tra gli aeroporti più importanti del mondo, ovvero quelli che registrano tra i 10 ed i 25 milioni di passeggeri l'anno: nel 2017, era invece ancora tra i 7 e 10 milioni.