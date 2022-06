Estate 2022 a Napoli, la Villa Comunale e il Parco Virgiliano aperti fino a mezzanotte dal 1 luglio Gli orari di tutti i parchi pubblici cittadini a partire da venerdì 1 luglio 2022 e per tutta l’estate.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Villa Comunale e il parco Virgiliano aperti dalle 7 del mattino fino a mezzanotte da venerdì 1 luglio e per tutta l'estate 2022. Il Comune di Napoli vara i nuovi orari. Gli altri parchi di quartiere saranno aperti, invece, fino alle 20,00. Si amplia così l'offerta per cittadini e turisti, che potranno passeggiare al parco e trascorrervi anche la serata in tranquillità. Il tutto nell'attesa che siano eseguiti i nuovi lavori per l'ammodernamento dei polmoni verdi cittadini, per il quale l'Ente si è candidato.

Parchi pubblici a Napoli, gli orari dell'estate 2022

Ma quali sono i nuovi orari dei parchi pubblici cittadini che saranno seguiti per l'estate 2022? Eccoli di seguito:

Fascia 7:00 – 24:00

Villa Comunale

Parco Virgiliano

Fascia 7:00 – 20:00

Parco Mascagna

Parco Ciro Esposito

Parco di via Nicolardi

Parco del Poggio

Parco Fratelli de Filippo

Parco Massimo Troisi

Parco San Gaetano Errico

Parco Salvatore Buglione

Parco Re Ladislao

Parco dei Camaldoli (varco di via Agnolella e area attrezzata via Guantai ad Orsolone)

I lavori del Comune sui parchi col Pnrr

Palazzo San Giacomo quest'anno ha partecipato al bando del Ministero della Cultura per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici, da finanziare nell’ambito del PNRR con le proposte relative al Parco Virgiliano, alla Villa Comunale e al Mausoleo Schilizzi.

Nell'ambito dei lavori di riqualificazione di 17 parchi cittadini, con finanziamento a valere sul Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021, quest'anno si prevede la conclusione delle attività di progettazione per la Villa Comunale di Napoli, Parco Virgiliano, Parco urbano dei Camaldoli, Parco Massimo Troisi. L'aggiudicazione dei lavori per Parco di Scampia “Ciro Esposito”, Parco San Gaetano Errico, Parco Fratelli De Filippo. L'avvio dei lavori dei Parchi Nicolardi e Re Ladislao. La conclusione dei lavori degli interventi nel Parco agricolo Buglione, nel Parco Camaldoli a Pianura, nel Parco Ventaglieri, nel Parco Villa Musella, nel Parco Anaconda. E la gara per i lavori al parco San Gennaro, Parco del Poggio, Parco Mascagna.

Si prevede l'ultimazione dei lavori complementari alla realizzazione del Parco del Gasometro, nonché il completamento dell'iter di acquisizione al patrimonio comunale, di una piccola parte dell’area per la realizzazione del Parco del Gasometro.