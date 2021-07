Trasporto pubblico a Napoli

Estate 2021, il 2 agosto partono gli aliscafi verso Cilento e Costiera Amalfitana Partono i collegamenti marittimi delle “Vie del Mare”. Da lunedì prossimo, 2 agosto 2021, sarà in funzione la Linea Salerno – Costa d’Amalfi, che collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano. Ancora fermo il Metrò del Mare per Napoli, si è in attesa degli sviluppi del bando regionale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Costiera Amalfitana, imagine di repertorio

Partono i collegamenti marittimi delle "Vie del Mare". Da lunedì prossimo, 2 agosto 2021, sarà in funzione la Linea Salerno – Costa d’Amalfi, che collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano. Una notizia molto attesa da migliaia di turisti che vogliono visitare la costiera Amalfitana raggiungendola in maniera alternativa rispetto all'autostrada. Saranno garantiti quindi collegamenti quotidiani per raggiungere dal capoluogo salernitano le perle del Mediterraneo, tra le quali Amalfi e Positano. "Un risultato positivo – commentano il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone ed il consigliere sul TPL del Presidente De Luca, Nino Simeone – che darà risposta a quanti chiedono il potenziamento dei trasporti per raggiungere le bellezze della Campania".

Metrò del Mare per Napoli ancora in attesa

"Per quanto riguarda gli altri collegamenti previsti, da e per Napoli, verso le principali località Cilentane, flegree e vesuviane – aggiungono Cascone e Simeone – siamo in attesa di conoscere gli sviluppi della manifestazione d'interesse pubblica, indetta dalla Regione Campania, per l'individuazione di operatori marittimi in grado di garantire questi collegamenti, che ricordiamo essere ad "alta valenza turistica" per le stagioni estive 2021 e 2022, tenendo conto anche della designazione dell’isola di Procida a Capitale italiana della Cultura 2022″. I collegamenti tra Napoli e le costiere Sorrentina e Amalfitana, quindi, potrebbero avvenire a questo punto solo per i mesi di agosto e settembre, se si riuscirà a chiudere l'accordo con le compagnie di navigazione.