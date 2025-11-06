napoli
Esplosione in un appartamento a Nola: una donna portata in pronto soccorso

Una esplosione forse causata da una conduttura di gas a Nola: una donna lievemente ferita portata in pronto soccorso, è in buone condizioni.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Un'esplosione a Nola all'interno di un appartamento è avvenuta questa sera nella cittadina della provincia napoletana. Una donna è finita al pronto soccorso per alcune bruciature, ma non è in pericolo di vita. Una parte del muro dell'abitazione è caduta sulla strada fortunatamente senza colpire nessuno. Sul posto i carabinieri della Stazione di Piazzola Di Nola che stanno coordinando le indagini.

Secondo le prime indiscrezioni, l'esplosione sarebbe stata provocata dall'eccessiva pressione di gas all'interno di una conduttura, che avrebbe causato la deflagrazione di una parete. Non c'è stato un crollo vero e proprio, ma una piccola porzione di muro è caduta in strada senza danni collaterali. All'interno dell'appartamento c'era una donna di 68 anni che è riuscita ad uscire di casa con lievi bruciature ai capelli. La donna è stata trasportata al pronto soccorso per le cure del caso, ma le sue condizioni sono buone. Indagano i carabinieri della Stazione di Piazzola Di Nola.

