Esplosione in casa per una fuga di gas: grave un 55enne, è ricoverato al Cardarelli

Immagine di repertorio

Un grave incidente domestico si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 marzo, a Forino, piccola cittadina nella provincia di Avellino: un'esplosione è avvenuta in un'abitazione che sorge in vicolo Caserma. Nella deflagrazione che, secondo i primi accertamenti, si sarebbe verificata in seguito a una fuga di gas dopo le ore 14 odierne, è rimasto gravemente ferito un uomo, un 55enne che si trovava in casa in quel momento: sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Municipale, le forze dell'ordine e, naturalmente, i sanitari del 118.

L'uomo ha ustioni sul 90% del corpo

I sanitari hanno constatato immediatamente le gravi condizioni dell'uomo e, così, il 55enne è stato trasportato in un primo momento all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino; vista la gravità delle ferite riportate, però, l'uomo è stato affidato a una eliambulanza, che lo ha trasferito al Centro Grandi Ustioni dell'ospedale Cardarelli di Napoli: stando a quanto si apprende, l'uomo ha ustioni sul 90% del corpo. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sul posto hanno accertato che nell'esplosione non sono state coinvolte altre persone, né si sono registrati danni alle abitazioni vicine a quella del 55enne.