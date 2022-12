Esplosione in casa la notte di Natale, scoppia la bombola: ma la famiglia si salva nel Napoletano L’esplosione in una casa di via Taverna a Cardito, in provincia di Napoli. Salva la famiglia di 4 persone. Ipotesi incidente.

Esplosione in casa a Cardito, in provincia di Napoli, la notte di Natale. Una bombola del gas è scoppiata per motivi ancora da chiarire. La famiglia di quattro persone era all'interno dell'appartamento, al momento della deflagrazione, ma, per fortuna, è riuscita a salvarsi senza alcun danno. Non si registrano, infatti, feriti. Sul posto i carabinieri della compagnia di Caivano e quelli della stazione di Crispano e i vigili del fuoco, che hanno domato subito le fiamme.

Salva la famiglia di 4 persone

L'esplosione ha coinvolto un appartamento in via Taverna 20 questa notte attorno alle ore 3,30. Secondo le prime verifiche, svolte insieme ai vigili del fuoco, sarebbe esplosa una bombola del gas danneggiando la cucina dell’appartamento al primo piano. Tutti incolumi i residenti (famiglia di 4 persone). Sono in corso le indagini per chiarire le cause dello scoppio. L'ipotesi più accreditata è quella di un incidente. Vigili del fuoco e carabinieri hanno ritenuto comunque l'alloggio agibile.

Nel novembre del 2021, l'esplosione di una bombola del gas distrusse una palazzina a Cancello Scalo, frazione del Comune di San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta. Terribili le immagini di devastazione in quel caso. Sul posto intervennero prontamente i vigili del fuoco, che scavarono a mani nude per verificare l'eventuale presenza di inquilini sotto le macerie in attesa che arrivassero i mezzi adeguati. Anche in quel caso tra i primi ad arrivare ci furono i carabinieri, ai quali fu affidato il compito di effettuare i rilievi del caso e di determinare, insieme ai vigili del fuoco, le cause che determinarono il crollo della palazzina.