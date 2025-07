Esplosione in casa a Ischia per perdita gas, anziano ustionato: lo scoppio mentre faceva il caffè

Immagine di repertorio

Esplosione in casa a Ischia per una perdita di gas. Ustionato un anziano che si trovava nell'appartamento. Illesa la moglie. Il ferito è stato trasportato all'Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Lo scoppio sarebbe avvenuto in cucina, mentre l'uomo stava preparando il caffè. Dopo aver acceso il fornello, ci sarebbe stata una fuga di gas dal tubo retrostante la cucina. La fiamma avrebbe provocato la detonazione, avvenuta attorno alle ore 5,00 di oggi, mercoledì 23 luglio, nel quartiere di San Ciro a Ischia Porto.

Nella casa vivevano solo i due anziani. La detonazione, accompagnata da un forte boato, ha svegliato gli abitanti della zona che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Napoli e l'ambulanza del 118. Il ferito è stato subito assistito. Secondo le prime ricostruzioni, come detto, il marito avrebbe provato ad accendere il fuoco per prepararsi il caffè innescando l'esplosione, causata da una perdita di gas dal tubo di collegamento dalla bombola alla cucina. Si tratta di una causa molto frequente, purtroppo, di questo tipo di esplosioni, come raccontato dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano, a Fanpage.it.

Anziano ferito con ustioni di primo grado

Nonostante il grande spavento, per fortuna, i danni sono stati limitati. L'anziano è rimasto ferito, ma sembrerebbe non in maniera grave, riportando ustioni di primo grado. Mentre la moglie sarebbe rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato della Polizia di Stato, che si trova a poca distanza dal luogo dell'esplosione. L'area è stata transennata ed interdetta per consentire ai pompieri di estinguere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Mentre sono state attivate le verifiche di agibilità sullo stabile.