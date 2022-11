Esplosione di gas metano a Forchia (Benevento): controlli per la qualità dell’aria, oggi scuole chiuse Dopo l’esplosione di una cabina di gas metano, i tecnici dell’Arpac si sono recati sul posto per monitorare la qualità dell’aria nella cittadina.

A cura di Valerio Papadia

Tanto spavento, ma per fortuna nessun ferito, dopo l'esplosione di una cabina di gas metano che si è verificata intorno alle ore 20 di ieri, domenica 27 novembre, nella zona del campo sportivo di Forchia, nella provincia di Benevento: l'esplosione è stata molto violenta, tanto che moltissimi cittadini sono scesi in strada, temendo fosse successo qualcosa di tremendo. Oggi, però, si fanno i conti con i disagi provocati dalla violenta deflagrazione, come l'assenza di gas sul territorio: proprio per questo, il sindaco ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado per tutta la giornata odierna.

Dalla serata di ieri, intorno alle 22, sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Arpac (l'Agenzia regionale di protezione ambientale della Campania) di Benevento. Quando i tecnici sono arrivati sul luogo, i vigili del fuoco avevano già estinto il rogo, ma ciononostante l'Arpac ha ritenuto opportuno installare tre postazioni per monitorare la qualità dell'aria, in particolare riguardo alle concentrazioni di biossido di azoto, ozono, acido cloridrico, ammonia, benzene, toluene, etilbenzene, xilene, che potrebbero preoccupare le abitazioni vicine. I risultati delle analisi saranno diffusi nelle prossime ore dall'Arpac.