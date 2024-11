video suggerito

Esplode il termocamino in un appartamento a Castellammare: due feriti Due uomini sono rimasti feriti dall'esplosione, avvenuta questa notte in un appartamento di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Si è sfiorata la tragedia questa notte a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: in un appartamento che sorge in via Pioppaino, un termocamino è improvvisamente esploso. La deflagrazione ha provocato il ferimento di due uomini, che si trovavano in quel momento nell'abitazione: si tratta di un 32enne originario dell'Ucraina e di un 37enne del posto. Soccorsi, i due uomini sono stati trasportati al più vicino ospedale: il 32enne è stato ricoverato per aver respirato i fumi dell'esplosione, mentre il 37enne ha rimediato una ferita lacero-contusa alla gamba destra, giudicata guaribile con 5 giorni di prognosi; nessuno dei due ha riportato gravi ferite.

Nell'appartamento sono intervenuti anche i carabinieri della stazione e della Sezione Radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per comprendere le cause che hanno portato all'esplosione del termocamino; da quanto si apprende, per fortuna, non si sono registrati danni alle altre abitazioni limitrofe.