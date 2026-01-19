napoli
Esplode bombola di gas in casa, ferita una donna in provincia di Benevento

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, a Castelfranco in Miscano: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio 
Momenti di grande paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, a Castelfranco in Miscano, piccola cittadina in provincia di Benevento, dove si è sfiorata la tragedia: una donna è rimasta ferita nell'esplosione di una bombola di gas che si è verificata all'interno del suo appartamento. L'incidente si è verificato intorno alle 17 odierne in un'abitazione al piano terra di un edificio in via Michelangelo Buonarroti: l'esplosione ha provocato gravi danni all'appartamento, mentre la donna che si trovava all'interno, un'anziana di 92 anni, è rimasta ferita.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118, prontamente intervenuti sul posto: per fortuna, l'anziana non ha riportato gravi conseguenza, ma solo una ferita alla testa. La donna, ad ogni modo, è stata portata all'ospedale San Pio di Benevento per tutti gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti poi anche i vigili del fuoco del Distaccamento di San Marco dei Cavoti e i carabinieri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'esplosione; la pista più probabile, come detto, è quella del malfunzionamento della bombola di gas. Oltre all'appartamento coinvolto, nessun'altra abitazione dell'edificio è stata danneggiata dalla deflagrazione.

Benevento
Cronaca
