Esercitazione terremoto ai Campi Flegrei: oggi simulato forte sciame sismico, domani evacuazione Prosegue domani, 26 giugno, l’esercitazione della Protezione Civile: verranno simulati l’evacuazione di un campione di residenti e il trasferimento verso gli hub. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Le tende a Pozzuoli dopo il sisma di magnitudo 4.4 del 20 maggio

Si è conclusa la prima giornata di esercitazione ai Campi Flegrei per testare le procedure di Protezione Civile previste dalla Pianificazione Speditiva per il Bradisismo nata a seguito del Decreto Legge 140 del 12 ottobre scorso: oggi, 25 giugno, lo scenario simulato comprendeva la presenza di uno sciame sismico importante (con eventi di magnitudo 4.4, 4.2, 4.3, 3.7 e 3.9, chiaramente avvertiti dalla popolazione) e l'incremento di velocità di sollevamento del suolo. Per la simulazione sono stati attivati i Centri Operativi Comunali, il Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Napoli, la Sala Operativa regionale e la Sala Emercom della Protezione Cibile della Campania, oltre all'Osservatorio Vesuviano dell'INGV che ha emanato le comunicazioni relative agli eventi sismici e agli sciami e la convocazione del Comitato Operativo nazionale del Dipartimento di Protezione Civile.

In questa giornata sono state verificate le attività connesse allo scenario bradisismico 3, ovvero ad un quadro di danneggiamento diffuso e, in particolare, sono state verificate le telecomunicazioni di emergenza tra i centri di coordinamento attraverso la rete radio regionale a microonde, la verifica dell'attivazione del volontariato, l'attivazione delle Unità di Crisi aziendali delle Asl Napoli 1 e Asl Napoli 2 con l'attivazione del presidio sanitario. Tra le procedure testate oggi ci sono state le verifiche sui sottoservizi e le infrastrutture, le procedure di richiesta della dichiarazione dello Stato di di Emergenza Nazionale da parte della Regione Campania e l'attivazione delle colonne mobili di soccorso da parte di altre regioni italiane. L'esercitazione prosegue domani, 26 giugno, con i test relativi alle procedure di evacuazione con un campione di popolazione e il trasferimento presso gli hub e coinvolge i comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli.

Il mini documentario della Protezione Civile

Oggi è stato diffuso il mini documentario "Eruzioni vulcaniche e bradisismo. La risposta di Protezione Civile", incentrato sul rischio vulcanico e il fenomeno bradisismico ai Campi Flegrei, realizzato da Dipartimento della Protezione Civile, Protezione Civile Regione Campania e Osservatorio Vesuviano dell'Ingv. Nel filmato viene analizzata la situazione odierna e vengono illustrate le tre fasi operative del Piano: attenzione, preallarme e allarme.