Escursionista si appoggia alla staccionata che si rompe e precipita dal monte nel Casertano Un escursionista è precipitato dal sentiero verso la grotta di San Michele in Profeta a Liberi. L’uomo è stato salvato da Soccorso Alpino e vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'escursionista si appoggia un attimo al parapetto, ma la staccionata non regge, si rompe e lui precipita dalla collina. È accaduto a Liberi, in provincia di Caserta, nella tarda mattinata di oggi, domenica 30 gennaio 2022. L'uomo stava percorrendo il sentiero verso la grotta di San Michele in Profeta, quando, non si sa per quale motivo, si è appoggiato alla staccionata che ha ceduto facendolo precipitare lungo il pendio. Un gesto innocuo, quasi automatico, fatto forse per aiutarsi nella scalata, per prendere fiato o per scattare una foto, che poteva trasformarsi in una tragedia. L'escursionista però se l'è cavata solo con qualche ferita.

Immediatamente è scattato l'allarme al 118, al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ed ai Vigili del Fuoco. Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico che, insieme ai vigili del fuoco hanno raggiunto l'uomo, lo hanno stabilizzato ed imbarellato e poi riportato sul sentiero, dove c'era l'equipaggio del 118 che gli ha prestato le prime cure sanitarie del caso. La barella è stata trasportata per un tratto dai soccorritori e poi recuperata al verricello dall'elicottero dei Vigili del Fuoco, che l'ha trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Un altro incidente in montagna era accaduto il 2 gennaio scorso, quando un ragazzo, è precipitato con la moto su un tratto molto scosceso dei monti del Partenio nella zona di Roccarainola, al confine tra le province di Napoli, Caserta e Benevento. Io giovane non aveva visto il dirupo a causa della nebbia molto fitta. Anche in quel caso, il ragazzo è stato salvato dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco, oltre al personale del 118.